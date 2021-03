Rosalinda Cannavò e il suo Giuliano si sono incontrati? A Live tutta la verità (Di lunedì 8 marzo 2021) Tra i protagonisti della puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 7 marzo 2021 su Canale 5 c’è stata anche Rosalinda Cannavò, fresca di uscita dalla casa del Grande Fratello VIP 5. Una vera protagonista di questa edizione del reality che nel salotto di Barbara d’Urso ha parlato di tutto! Anche della sua storia con Giuliano, finita mentre lei era in casa, dopo che ha capito che non provava amore verso il ragazzo ma forse solo un grande affetto. Giuliano ha chiesto a Rosalinda e al GF VIP di non fare il suo nome ma nella puntata di Live di ieri, la Cannavò ha spiegato che cosa è successo in questa settimana, una volta finita l’avventura nella casa del Grande Fratello. Lei e Giuliano si sono rivisti anche per chiarire e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 8 marzo 2021) Tra i protagonisti della puntata di-Non è la d’Urso in onda il 7 marzo 2021 su Canale 5 c’è stata anche, fresca di uscita dalla casa del Grande Fratello VIP 5. Una vera protagonista di questa edizione del reality che nel salotto di Barbara d’Urso ha parlato di tutto! Anche della sua storia con, finita mentre lei era in casa, dopo che ha capito che non provava amore verso il ragazzo ma forse solo un grande affetto.ha chiesto ae al GF VIP di non fare il suo nome ma nella puntata didi ieri, laha spiegato che cosa è successo in questa settimana, una volta finita l’avventura nella casa del Grande Fratello. Lei esirivisti anche per chiarire e ...

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò Grande Fratello Vip, "Ho rivisto il mio ex, lui ha sofferto": Rosalinda Cannavò fa una confessione a Live - Non è la d'Urso Rosalinda Cannavò è stata eliminata ad un passo dalla Finale del Grande Fratello Vip , ma ha vinto qualcosa di ben più importante che un montepremi: l'amore. L'attrice siciliana è felice con Andrea ...

'Ho scoperto un'altra cosa su di lei stasera'. Rosalinda Cannavò, la soffiata su Dayane Mello arriva, inaspettata, al Live della D'Urso Sabato 6 marzo a 'Verissimo' Dayane Mello è stata ospite di Silvia Toffanin e che inevitabilmente si è parlato del suo tormentato rapporto di amicizia con Rosalinda Cannavò. Le due sembravano davvero inseparabili durante l'esperienza al Grande Fratello Vip, poi però qualcosa si è incrinato a tal punto da avere fortissimi litigi. Secondo Dayane Mello il ...

