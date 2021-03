Rosalinda Cannavò e Giuliano si sono rivisti dopo il GF Vip: che cosa è successo (Di lunedì 8 marzo 2021) Rosalinda Cannavò a Live Non è la d’Urso ha ammesso di aver incontrato il suo ex fidanzato Giuliano: ecco cos’è successo tra loro. Rosalinda Cannavò, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, si gode il successo riscontrato con il pubblico del piccolo schermo, ma prima non poteva non essere ospite a Live Non è la d’Urso, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 8 marzo 2021)a Live Non è la d’Urso ha ammesso di aver incontrato il suo ex fidanzato: ecco cos’ètra loro.l’esperienza al Grande Fratello Vip, si gode ilriscontrato con il pubblico del piccolo schermo, ma prima non poteva non essere ospite a Live Non è la d’Urso, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP è finalmente rinata: sabato a #Verissimo non perdete l’intenso racconto di Rosalinda Cannavò ? - MediasetPlay : Sì, sarà una puntata di #Verissimo a tutto #GFVIP! - LaMammaN1 : - CheDonnait : Rosalinda Cannavò racconta cos'è successo dopo il GF Vip con il suo ex Giuliano e si toglie qualche sassolino dalla… - Novella_2000 : Rosalinda ha rivisto il suo ex fidanzato Giuliano e ha raccontato come ha reagito all’incontro -

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò Rosalinda Cannavò, ecco com'è andata con l'ex fidanzato dopo la finale del GF Vip Rosalinda Cannavò , uscita dal GF Vip , ha iniziato con slancio ed entusiasmo la sua storia d'amore con Andrea Zenga . A Live - Non è la D'Urso l'attrice siciliana, ex Adua Del Vesco , racconta, però ...

Lobosco non perdona. Poi Fazio con Ibra e D'Urso con Zingaretti - Su Canale 5 'Live - Non è la D'Urso', con Matteo Salvini, Nicola Zingaretti, Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò, Platinette, Marco Carta, Valerio Scanu, Alessandra Mussolini e Giovanni Ciacci, i ...

, uscita dal GF Vip , ha iniziato con slancio ed entusiasmo la sua storia d'amore con Andrea Zenga . A Live - Non è la D'Urso l'attrice siciliana, ex Adua Del Vesco , racconta, però ...Su Canale 5 'Live - Non è la D'Urso', con Matteo Salvini, Nicola Zingaretti, Stefania Orlando,, Platinette, Marco Carta, Valerio Scanu, Alessandra Mussolini e Giovanni Ciacci, i ...