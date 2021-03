Rosa è inaspettatamente la nuova alunna ammessa al Serale di Amici

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 8 marzo 2021) Tre alunni della scuola dihanno scoperto di essere i primi tre finalisti del talent condotto da Maria De Filippi. Si tratta di Enula, Gaia e Sangiovanni. Nel quotidiano in onda ogni pomeriggio due nuovi allievi hanno ricevuto la stessa bella notizia. Tra questi,. Ecco tutta sulla ballerina. Chi èDi Grazia? Si chiamaDi Grazia, ha 20 anni e viene dalla Campania. La ragazza che, attualmente, vive Santa Marinella, in provincia di Roma, ha sempre avuto una sola passione: la danza. Ad inizio 2020 ha partecipato ad Italia’s Got Talent arrivando alle fasi finali insieme alla sua crew. Attualmente, oltre ad essere una ballerina, è anche un’insegnante di danza alla scuola Obelix Danza di Simonetta Travagliati a Santa Marinella. Il percorso ad ...