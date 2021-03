Roma, viene fermato per un controllo, ma era stato espulso dall’Italia tre anni fa: arrestato (Di lunedì 8 marzo 2021) Un 30enne, cittadino albanese è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Pomezia, con l’accusa di rientro nello stato italiano, prima che siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di espulsione. Il controllo e l’arresto In particolare, nel corso di uno dei quotidiani servizi perlustrativi finalizzati anche al controllo della circolazione stradale, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor de’ Cenci hanno fermato un’autovettura di grossa cilindrata con a bordo tre soggetti stranieri. Nel corso delle verifiche è risultato che uno di essi, di nazionalità albanese, era stato espulso dal territorio nazionale già nel 2019. Pertanto, accertata la sua posizione giuridica, l’uomo è stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 marzo 2021) Un 30enne, cittadino albanese èarredai Carabinieri della Compagnia di Pomezia, con l’accusa di rientro nelloitaliano, prima che siano trascorsi cinquedal provvedimento di espulsione. Ile l’arresto In particolare, nel corso di uno dei quotidiani servizi perlustrativi finalizzati anche aldella circolazione stradale, i Carabinieri della Stazione diTor de’ Cenci hannoun’autovettura di grossa cilindrata con a bordo tre soggetti stranieri. Nel corso delle verifiche è risultato che uno di essi, di nazionalità albanese, eradal territorio nazionale già nel 2019. Pertanto, accertata la sua posizione giuridica, l’uomo è...

