Roma, Sgarbi: "Centrodestra converga su di me, vinciamo al primo turno" (Di lunedì 8 marzo 2021) (Adnkronos) – "La situazione è molto chiara: ho detto, sin da quando ho presentato la mia candidatura, che non c'era nessuna alternativa allo slittamento delle elezioni amministrative, in ordine alle dichiarazioni perentorie del Presidente Mattarella. Dal momento che, secondo il Capo dello Stato, il voto nazionale è impraticabile, è evidente che sarebbe stato ridicolo far votare alle amministrative e non alle politiche". Lo dice all'Adnkronos Vittorio Sgarbi, candidato sindaco di Roma per la lista 'Rinascimento'. In attesa che centrosinistra e Centrodestra scelgano i loro candidati, al momento, oltre a Sgarbi, sono in campo il sindaco uscente Virginia Raggi (M5S) e l'ex ministro Carlo Calenda (Azione). "Se il Centrodestra vorrà convergere su di me – assicura il critico d'arte – si può vincere al ...

