Roma | scioperi e manifestazioni | il lunedì nero della Capitale

(Di lunedì 8 marzo 2021) Maltempo,e proteste. È unper, che si sveglia bagnata e paralizzata dal traffico. L’Unione sindacale di Base per il quinto anno consecutivo ha proclamato lo sciopero generale rispondendo all’appello lanciato dall’associazione Non una di meno, che da anni lotta per i diritti delle donne. Nella giornata di oggi incrociano così le braccia categorie pubbliche e private. Stop ad asili nido e scuole dell’infanzia. Anche i trasporti si fermano: a rischio bus, filobus, tran e ferrovie, come la tratta-Lido, Termini-Centocelle eViterbo. Lo stop dei mezzi rischia di protrarsi fino alle 17, poi dalle 20 a fine turno. Risulta attiva la Metro B senza disagi, chiusa invece la metro C per sciopero, per la metro A prevista una riduzione delle corse. Lo sciopero dei ...

"Basta femminicidi": flash mob di Non Una di Meno per lo sciopero transfemminista dell'8 marzo Questa mattina, al grido di "basta femminicidi", le attiviste di Non Una di Meno hanno lanciato lo sciope ...Maltempo, scioperi e proteste. È un lunedì nero per Roma, che si sveglia bagnata e paralizzata dal traffico. L'Unione sindacale di Base per il quinto anno consecutivo ha proclamato lo sciopero general ...