Roma | giovane appesa al cornicione del 9° piano | ‘Voglio morire’

(Di lunedì 8 marzo 2021) Aveva deciso di mettere la parola fine alla sua vita e di gettarsi nel vuoto dal nonodi un edificio in Largo Preneste. E’ successo questa mattina a, intorno alle 10.10 quando una ragazza sui 30 anni è stata notata – dagli agenti di Polizia in transito in quella zona –alesterno dello stabile, mentre si teneva su con la sola forza delle mani. Fortunatamente, i poliziotti hanno fatto desistere ladal suo gesto estremo: sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che l’hanno imbracata e tratta in salvo. La ragazza è stata poi trasportata in ospedale dal personale sanitario del 118. su Il Corriere della Città.