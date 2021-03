Roma, furto in casa della giudice Paola Roja: presidente dei processi a Parnasi e Marra. Smurata la cassaforte, indaga la polizia (Di lunedì 8 marzo 2021) Un furto è stato messo a segno in casa del giudice Paola Roja, nel quartiere Collina Fleming di Roma. Secondo quanto riporta Leggo.it, è stata portata via la cassaforte dall’abitazione della presidente della VIII a Sezione penale del tribunale di Roma. Il furto sarebbe avvenuto mentre la giudice era impegnata nella celebrazione di un processo a piazzale Clodio. I ladri sarebbero entrati nell’appartamento da una finestra passando per il terrazzo condominiale, per poi smurare la cassaforte senza portare via altri oggetti preziosi. Dopodiché sarebbero fuggiti salendo verso il tetto e ripercorrendo a ritroso lo stesso tragitto. Sul posto è intervenuta la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Unè stato messo a segno indel, nel quartiere Collina Fleming di. Secondo quanto riporta Leggo.it, è stata portata via ladall’abitazioneVIII a Sezione penale del tribunale di. Ilsarebbe avvenuto mentre laera impegnata nella celebrazione di un processo a piazzale Clodio. I ladri sarebbero entrati nell’appartamento da una finestra passando per il terrazzo condominiale, per poi smurare lasenza portare via altri oggetti preziosi. Dopodiché sarebbero fuggiti salendo verso il tetto e ripercorrendo a ritroso lo stesso tragitto. Sul posto è intervenuta la ...

