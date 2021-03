Roma, furto in casa del magistrato Paola Roja: da Palamara allo Stadio della Roma, sparita la cassaforte (Di lunedì 8 marzo 2021) Un furto dalle modalità anomale in casa di un magistrato. Smurata e portata via la cassaforte dall'abitazione della giudice Paola Roja, presidente dell'ottava sezione penale del tribunale di Roma. Il ... Leggi su leggo (Di lunedì 8 marzo 2021) Undalle modalità anomale indi un. Smurata e portata via ladall'abitazionegiudice, presidente dell'ottava sezione penale del tribunale di. Il ...

