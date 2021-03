Roma, ambulanti in rivolta: piazza Venezia occupata da 150 furgoni (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma protesta in centro. Gli ambulanti hanno organizzato una protesta nel centro di Roma. I furgoni stanno occupando piazza Venezia intasando il traffico nella Capitale. Questa categoria di lavoratori è indignata con la sindaca di Roma Virginia Raggi. La causa scatenante della rivolta è la decisione della Raggi di rimettere al bando le licenze per il commercio su suolo pubblico. Roma protesta ambulanti in piazza Venezia Circa 150 furgoni hanno occupato la rotonda di piazza Venezia impegnando almeno 20 pattuglie di Polizia Locale, per regolare la viabilità. I partecipanti hanno dichiarato guerra alla Raggi e hanno comunicato sui social ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 8 marzo 2021)protesta in centro. Glihanno organizzato una protesta nel centro di. Istanno occupandointasando il traffico nella Capitale. Questa categoria di lavoratori è indignata con la sindaca diVirginia Raggi. La causa scatenante dellaè la decisione della Raggi di rimettere al bando le licenze per il commercio su suolo pubblico.protestainCirca 150hanno occupato la rotonda diimpegnando almeno 20 pattuglie di Polizia Locale, per regolare la viabilità. I partecipanti hanno dichiarato guerra alla Raggi e hanno comunicato sui social ...

