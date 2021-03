Roby Facchinetti attacca Sanremo | Amadeus costretto a scusarsi

(Di lunedì 8 marzo 2021) I Pooh denunciano il mancato ricordo adel batterista Stefano D’Orazio mancato lo scorso novembre: “Tre minuti si potevano trovare”. Poi le scuse di. I Pooh denunciano il comportamento inaccettabile dei conduttori di San Remo,e Fiorello. A far perdere le staffe ai componenti della band è stato il mancato omaggio all’amico L'articolo proviene da Leggilo.org.

Il fatto ha mandato su tutte le furiee Red Canzian, che lungo la giornata di ieri ...Approfondisci Sanremo, salta l'omaggio a Stefano d'Orazio,amareggiato lo pubblica Amadeus chiude il Festival di Sanremo con il botto di ascolti e riprende il discorso sull'Ama - Ter ...Continua a tenere banco il mancato tributo a Stefano D’Orazio al Festival di Sanremo 2021. L’omaggio era previsto nella scaletta dell’ultima serata della kermesse, ma per uno sforamento legato alle te ...Roby Facchinetti ha criticato Amadeus per non avere ricordato neanche un solo momento il batterista dei Pooh Stefano D'Orazio.