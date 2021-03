“Rispetto per le donne” il richiamo del presidente Mattarella (Di lunedì 8 marzo 2021) “Rispetto”. È la parola più usata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso pronunciato in occasione della giornata internazionale deidiritti della donna. È il termine più giusto, più efficace e, c’è da augurarsi più affermato, più ripetuto nel linguaggio comune e, soprattutto, più applicato nei comportamenti di quei maschi che lo sotterrano e lo trasformano in violenza. Uomini che uccidono le donne: tante, troppe.Delitti che spesso vengono derubricati con pene leggere. Come se la vita di una donna valesse di meno. Con questo bollettino quasi quotidiano, drammatico e inaccettabile, il presidente Mattarella ha ricordato le vittime, chiamandole per nome, perché non rimangano solo numeri ma sottolineando che a ciascun nome corrisponde la storia di una donna ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 8 marzo 2021) “”. È la parola più usata daldella Repubblica, Sergio, nel discorso pronunciato in occasione della giornata internazionale deidiritti della donna. È il termine più giusto, più efficace e, c’è da augurarsi più affermato, più ripetuto nel linguaggio comune e, soprattutto, più applicato nei comportamenti di quei maschi che lo sotterrano e lo trasformano in violenza. Uomini che uccidono le: tante, troppe.Delitti che spesso vengono derubricati con pene leggere. Come se la vita di una donna valesse di meno. Con questo bollettino quasi quotidiano, drammatico e inaccettabile, ilha ricordato le vittime, chiamandole per nome, perché non rimangano solo numeri ma sottolineando che a ciascun nome corrisponde la storia di una donna ...

