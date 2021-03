Riprendiamo il diario | ovvero cosa ci ha lasciato questo anonimo Sanremo

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 8 marzo 2021) Ovviamente non è mia intenzione star qui a analizzare il Festival di2021. Né da un punto di vista dello spettacolo televisivo, ne ho scritto anche troppo, e la televisione non è esattamente il mio interesse primario, né dal punto di vista musicale, che invece non è di interesse primario di chi il Festival pensa, mette in piedi e conduce, Amadeus. Chiaramente dirò qual, in fondo quest’anno pagelle a parte non ho scritto i miei soliti diari e non ho neanche fatto pezzi di colore, anzi, proprio per le pagelle mi sono fermate nello scriveremio, nonostante nel mentre il lock down sia diventato esattamente un lock down, tutti i figli a casa in DAD, ambulanze ogni dieci minuti a sirene spiegate, dati allarmanti, ma non farò un pezzo di analisi, perché non credo che il Festival, proprio in quanto ...