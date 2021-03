Rimac - La Porsche sale al 24% del capitale (Di lunedì 8 marzo 2021) La Porsche rafforza la sua partnership strategica con la Rimac: la Casa di Zuffenhausen ha investito 70 milioni di euro per sottoscrivere un aumento di capitale dell'azienda croata, salendo così dal 15% al 24% del capitale.Legami sempre più forti. L'operazione, che esclude esplicitamente l'esercizio di alcun controllo da parte dei tedeschi, è stata anticipata pochi giorni fa dall'imprenditore Mate Rimac, ma non è legata in alcun modo a un'altra transazione oggetto di numerose indiscrezioni di stampa degli ultimi mesi: il trasferimento della proprietà della Bugatti alla società croata, specializzata nella produzione di hypercar elettriche, come la concept C Two, la cui versione definitiva sarà svelata tra pochi mesi ma sarà prodotta in solo 150 esemplari, e soprattutto in tecnologie per ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 8 marzo 2021) Larafforza la sua partnership strategica con la: la Casa di Zuffenhausen ha investito 70 milioni di euro per sottoscrivere un aumento didell'azienda croata,ndo così dal 15% al 24% del.Legami sempre più forti. L'operazione, che esclude esplicitamente l'esercizio di alcun controllo da parte dei tedeschi, è stata anticipata pochi giorni fa dall'imprenditore Mate, ma non è legata in alcun modo a un'altra transazione oggetto di numerose indiscrezioni di stampa degli ultimi mesi: il trasferimento della proprietà della Bugatti alla società croata, specializzata nella produzione di hypercar elettriche, come la concept C Two, la cui versione definitiva sarà svelata tra pochi mesi ma sarà prodotta in solo 150 esemplari, e soprattutto in tecnologie per ...

Ultime Notizie dalla rete : Rimac Porsche Porsche aumenta le sue quote in Rimac - FormulaPassion.it ... ha affermato Lutz Meschke , vicepresidente dell'Executive Board e membro dell'Executive Board for Finance and IT di Porsche AG. "Mate Rimac e il suo team sono partner importanti, soprattutto quando ...

Porsche potrebbe rilevare il 50% di Rimac In tal caso il gruppo Volkswagen trasferirebbe la proprietà dell'azienda di Moslheim prima alla Porsche ed in seguito alla Rimac. Al momento nessuna conferma è arrivata dalle parti interessate anche ...

Porsche aumenta le sue quote in Rimac FormulaPassion.it La Porsche sale al 24% del capitale La Casa di Zuffenhausen investe 70 milioni di euro per rafforzare la propria partecipazione nell’azienda croata ...

Porsche aumenta la partecipazione in Rimac al 24% Porsche aumenta la partecipazione in Rimac al 24%. Investiti altri 70 milioni di euro per la partnership strategica per i modelli 100% elettrici.

