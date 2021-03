Rimac - La Porsche sale al 24% del capitale (Di lunedì 8 marzo 2021) La Porsche rafforza la sua partnership strategica con la Rimac: la Casa di Zuffenhausen ha infatti investito 70 milioni di euro per sottoscrivere un aumento di capitale dell'azienda croata, salendo così dal 15% al 24%. Legami sempre più forti. L'operazione, che esclude esplicitamente l'esercizio di alcun controllo da parte dei tedeschi, è stata anticipata pochi giorni fa dall'imprenditore Mate Rimac, ma non è legata in alcun modo a un'altra transazione oggetto di numerose indiscrezioni di stampa degli ultimi mesi: il trasferimento della proprietà della Bugatti alla società croata specializzata nella produzione di hypercar elettriche, come la concept C Two, la cui versione definitiva sarà svelata tra pochi mesi ma sarà prodotta in solo 150 esemplari, e soprattutto in tecnologie per vetture a batteria ad ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 8 marzo 2021) Larafforza la sua partnership strategica con la: la Casa di Zuffenhausen ha infatti investito 70 milioni di euro per sottoscrivere un aumento didell'azienda croata,ndo così dal 15% al 24%. Legami sempre più forti. L'operazione, che esclude esplicitamente l'esercizio di alcun controllo da parte dei tedeschi, è stata anticipata pochi giorni fa dall'imprenditore Mate, ma non è legata in alcun modo a un'altra transazione oggetto di numerose indiscrezioni di stampa degli ultimi mesi: il trasferimento della proprietà della Bugatti alla società croata specializzata nella produzione di hypercar elettriche, come la concept C Two, la cui versione definitiva sarà svelata tra pochi mesi ma sarà prodotta in solo 150 esemplari, e soprattutto in tecnologie per vetture a batteria ad ...

Advertising

HDmotori : RT @HDmotori: Porsche aumenta la sua partecipazione in Rimac al 24% - Teslafenn : RT @ECarsReport: Porsche invests additional €70M in Rimac Automobili - Automoto_it : Per lo sviluppo e la fornitura di elementi su auto elettriche sportive - markus_auto : Porsche aumenta la quota in Rimac ... - HDmotori : Porsche aumenta la sua partecipazione in Rimac al 24% -

Ultime Notizie dalla rete : Rimac Porsche Porsche aumenta la quota in Rimac Porsche investe sull'elettrico anche partecipando l'azienda croata Rimac: 70 milioni di euro per una quota che sale al 24%. Rimac si occupa di soluzioni per auto elettriche sportive, già fornitrice di ...

Porsche: aumenta partecipazione in casa auto croata Rimac, rumor su Bugatti "E' importante per Rimac e Porsche che le due societa' rimangano indipendenti" ha osservato Mate Rimac, capo e fondatore, soprannominato dalla stampa "Elon Musk dei Balcani". red - Ale 08 - 03 - 21 ...

Porsche investe in Rimac altri 70 milioni di euro arrivando al 24% delle quote Hardware Upgrade Porsche aumenta la quota in Rimac Porsche investe sull’elettrico anche partecipando l’azienda croata Rimac: 70 milioni di euro per una quota che sale al 24%. Rimac si occupa di soluzioni per auto elettriche sportive, già fornitrice di ...

Porsche aumenta le sue quote in Rimac: ora ne possiede il 24% L’elettrificazione Porsche corre veloce, molto veloce. Il Consiglio di Sorveglianza di Porsche AG ha infatti appena deliberato l’aumento della quota di partecipazione in Rimac ...

investe sull'elettrico anche partecipando l'azienda croata: 70 milioni di euro per una quota che sale al 24%.si occupa di soluzioni per auto elettriche sportive, già fornitrice di ..."E' importante perche le due societa' rimangano indipendenti" ha osservato Mate, capo e fondatore, soprannominato dalla stampa "Elon Musk dei Balcani". red - Ale 08 - 03 - 21 ...Porsche investe sull’elettrico anche partecipando l’azienda croata Rimac: 70 milioni di euro per una quota che sale al 24%. Rimac si occupa di soluzioni per auto elettriche sportive, già fornitrice di ...L’elettrificazione Porsche corre veloce, molto veloce. Il Consiglio di Sorveglianza di Porsche AG ha infatti appena deliberato l’aumento della quota di partecipazione in Rimac ...