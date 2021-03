Renzi querela La Stampa e Tpi perché hanno rivelato che sta a Dubai (Di lunedì 8 marzo 2021) Massimo Giannini, direttore de La Stampa, stamattina ha avuto un bel da fare con il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Prima degli sms, poi l’annuncio di una querela. Dopo il clamore suscitato dall’articolo del suo giornale sul fatto cha Matteo Renzi si troverebbe a Dubai, di nuovo dagli arabi, l’ex premier ha fatto sapere che procederà con una querela contro La Stampa e contro TPI (che ha scritto la stessa cosa). L’ufficio Stampa del senatore ha fatto sapere che Renzi “ha dato mandato ai propri legali di adire in giudizio in sede civile” il quotidiano torinese e la nostra testata per le “falsità riportate”, nonostante non abbia smentito i fatti. Anzi. Cosa è successo dunque?



