Renzi a Dubai, il nuovo viaggio in Medio Oriente del leader di Italia Viva tra polemiche e querele (Di lunedì 8 marzo 2021) Aspettiamo con curiosità la querela di Renzi. Questo il titolo dell'editoriale firmato oggi 8 marzo da Massimo Giannini, direttore del quotidiano La Stampa. Tutto nasce da un messaggio ricevuto alle 5.17 di domenica 7 marzo. Con poche righe Matteo Renzi ha scritto al giornalista che lo avrebbe querelato per un articolo pubblicato sul suo quotidiano dal titolo Renzi e il ritorno tra gli sceicchi. Mistero sulla missione a Dubai. Un articolo in cui veniva data la notizia di un nuovo viaggio del leader di Italia Viva in Medio Oriente, questa volta a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. La querela è arrivata anche a The Post Internazionale, che ha ripreso la notizia. Andando con ordine.

