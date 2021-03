Recovery plan, Franco: prime risorse Ue entro fine estate (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Recovery plan, cambierà, saranno rafforzati gli obiettivi. Parola del ministro dell'Economia Daniele Franco che annuncia le prime risorse entro fine estate. Nel corso della sua prima audizione ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 8 marzo 2021) Il, cambierà, saranno rafforzati gli obiettivi. Parola del ministro dell'Economia Danieleche annuncia le. Nel corso della sua prima audizione ...

Advertising

emmabonino : In Italia il problema non sono tanto le quote rosa ma la mancanza di valorizzazione del merito, che è questione più… - fattoquotidiano : DRAGHI, PRIMA GRANA L’arruolamento di McKinsey sul Recovery plan imbarazza il governo e il ministero dell’Economia… - davidefaraone : Tacevano quando veniva realizzata una struttura con 300 consulenti e manager che sostituivano i ministri. Adesso ch… - ski12665 : RT @VolpiPvolpi99: E quindi neanche il super banchiere è capace a scrivere il recovery plan. Caro Conte, stai lì davanti al fiume e non ti… - CarloStagnaro : RT @formichenews: Vaccini e zone rosse, i punti su cui #Draghi si gioca tutto secondo Nicola Rossi L'intervista di @gianluzappo ?? https:… -