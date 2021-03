Recovery Fund, sottosegretario al Mef: 'Necessario rivedere la distribuzione delle risorse' (Di lunedì 8 marzo 2021) Serve ancora tempo per stilare il Recovery Plan . Lo afferma a Tgcom24 il sottosegretario al Mef, Maria Cecilia Guerra , che spiega che la revisione si è resa necessaria per un nuovo parametro che non era stato ancora reso noto. Si tratta di 'un parametro che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 8 marzo 2021) Serve ancora tempo per stilare ilPlan . Lo afferma a Tgcom24 ilal Mef, Maria Cecilia Guerra , che spiega che la revisione si è resa necessaria per un nuovo parametro che non era stato ancora reso noto. Si tratta di 'un parametro che ...

Advertising

riotta : Chi crede che Recovery Fund salvi Italia senza ripresa economica e innvazione sbaglia i conti e Draghi lo sa - ItaliaViva : Recovery Fund, @raffaellapaita: 'Lotti costruttivi per le opere da finanziare' - fattoquotidiano : Recovery Fund, la prima audizione del ministro Franco sospesa dopo pochi minuti per problemi tecnici: caos tra i pa… - FabioMenti : RT @GiacomoPossamai: Oggi è l’#ottomarzo, festa delle donne. Non regaliamogli fiori, ma diamogli piuttosto la metà che gli spetta del Recov… - danieledv79 : RT @ItaliaViva: Recovery Fund, @raffaellapaita: 'Lotti costruttivi per le opere da finanziare' -