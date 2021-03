Recovery fund, Franco: 191,5 miliardi per l'Italia (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Recovery fund per l'Italia 'prevede fondi per circa 196 miliardi a prezzi correnti, 69 sotto forma trasferimenti, 127 sotto forma prestiti'. Lo ha spiegato il ministro dell'Economia, Daniele Franco,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 8 marzo 2021) Ilper l''prevede fondi per circa 196a prezzi correnti, 69 sotto forma trasferimenti, 127 sotto forma prestiti'. Lo ha spiegato il ministro dell'Economia, Daniele,...

