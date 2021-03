Recovery, Franco “Una priorità, risorse da fine estate” (Di lunedì 8 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il piano rappresenta certamente una priorità per il Governo, per il Paese e per il ministero dell'Economia. Questo è il primo incontro, spero che sia l'inizio di un dialogo durevole e intenso perchè abbiamo davanti a noi un percorso che sarà molto rapido e intenso e credo che su questo dobbiamo interagire strettamente”. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, in audizione alle commissioni riunite Bilancio, Finanze e Politiche dell'Ue di Camera e Senato, sul Recovery plan. Il progetto Next Generation Eu “è nato in un contesto di emergenza, ma è un'iniziativa che ha finalità anche di medio e lungo termine ed è volto a ridisegnare l'assetto dell'Europa nei prossimi anni”, ha aggiunto. Inoltre, “per il nostro Paese il piano è un'occasione molto importante, rende possibile affrontare in modo coordinato e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il piano rappresenta certamente unaper il Governo, per il Paese e per il ministero dell'Economia. Questo è il primo incontro, spero che sia l'inizio di un dialogo durevole e intenso perchè abbiamo davanti a noi un percorso che sarà molto rapido e intenso e credo che su questo dobbiamo interagire strettamente”. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele, in audizione alle commissioni riunite Bilancio, Finanze e Politiche dell'Ue di Camera e Senato, sulplan. Il progetto Next Generation Eu “è nato in un contesto di emergenza, ma è un'iniziativa che ha finalità anche di medio e lungo termine ed è volto a ridisegnare l'assetto dell'Europa nei prossimi anni”, ha aggiunto. Inoltre, “per il nostro Paese il piano è un'occasione molto importante, rende possibile affrontare in modo coordinato e ...

