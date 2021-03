Recovery, Franco: “Per l’Italia 196 miliardi, risorse disponibili a fine estate” (Di lunedì 8 marzo 2021) ROMA – “Il Next Generation EU è un passaggio storico molto importante nel processo di integrazione europea, nato in un contesto d’emergenza ma con finalità di medio e lungo termine, volto a ridisegnare l’assetto dell’Europa nei prossimi anni”. Lo dice il ministro dell’Economia Daniele Franco in audizione nelle Commissioni riunite Bilancio, Finanze e Politiche dell’Ue di Camera e Senato a Palazzo Madama nell’ambito dell’esame della proposta di Pnrr. Leggi su dire (Di lunedì 8 marzo 2021) ROMA – “Il Next Generation EU è un passaggio storico molto importante nel processo di integrazione europea, nato in un contesto d’emergenza ma con finalità di medio e lungo termine, volto a ridisegnare l’assetto dell’Europa nei prossimi anni”. Lo dice il ministro dell’Economia Daniele Franco in audizione nelle Commissioni riunite Bilancio, Finanze e Politiche dell’Ue di Camera e Senato a Palazzo Madama nell’ambito dell’esame della proposta di Pnrr.

