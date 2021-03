Recovery, Franco: “Ora 191,5 miliardi a disposizione per l’Italia. Meno di 2 mesi per il piano” (Di lunedì 8 marzo 2021) Nel Recovery Fund ci sono “fondi a disposizione del nostro Paese per gli anni 2021-2026 per circa 196 miliardi a prezzi correnti, 69 dei quali sotto forma di trasferimenti e 127 sotto forma di prestiti” ma in base agli ultimi dati economici e al regolamento europeo la cifra scende a “191,5 miliardi, leggermente inferiore a quella indicata a gennaio”. A comunicarlo è stato il ministro dell’Economia Daniele Franco nel corso dell’audizione nelle commissioni congiunte Bilancio, Finanze e Politiche Ue di Senato e Camera sulla proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza, il cosiddetto Recovery plan. “Queste cifre sono oggetto di ulteriore margine di variabilità”, ha detto Franco, sottolineando che “le risorse europee saranno disponibili alla fine ... Leggi su tpi (Di lunedì 8 marzo 2021) NelFund ci sono “fondi adel nostro Paese per gli anni 2021-2026 per circa 196a prezzi correnti, 69 dei quali sotto forma di trasferimenti e 127 sotto forma di prestiti” ma in base agli ultimi dati economici e al regolamento europeo la cifra scende a “191,5, leggermente inferiore a quella indicata a gennaio”. A comunicarlo è stato il ministro dell’Economia Danielenel corso dell’audizione nelle commissioni congiunte Bilancio, Finanze e Politiche Ue di Senato e Camera sulla proposta dinazionale di ripresa e resilienza, il cosiddettoplan. “Queste cifre sono oggetto di ulteriore margine di variabilità”, ha detto, sottolineando che “le risorse europee saranno disponibili alla fine ...

