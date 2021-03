(Di lunedì 8 marzo 2021) Milano, 8 mar. (Adnkronos) -social per undell'economista greco Yanis, ministro delle Finanze del primo Governo Tsipras nel 2015, quando ci fu il referendum sul piano di riforme chiesto dai creditori internazionali. "Così prevedibile, così triste: Mario Draghi ha assuntoper 'organizzare' la distribuzione delle risorse delFund in. Cosa succederà? Prenderà laa gestire il ministero della?", scrive, scatenando le critiche dei follower - ne ha circa un milione - e di molti utentini. "La prossima cosa da fare sarà quella di assumerecome esperto di diritto fallimentare", osserva ...

Advertising

TV7Benevento : Recovery: bufera su tweet Varoufakis, 'dopo McKinsey mafia alla Giustizia in Italia?'... - IndomitusVirtus : RT @ImolaOggi: ??Recovery, Draghi chiama McKinsey e scoppia la bufera. Il rapporto del governo italiano con McKinsey passa attraverso il min… - antbar12 : RT @ImolaOggi: ??Recovery, Draghi chiama McKinsey e scoppia la bufera. Il rapporto del governo italiano con McKinsey passa attraverso il min… - BdeligioBruno : RT @ImolaOggi: ??Recovery, Draghi chiama McKinsey e scoppia la bufera. Il rapporto del governo italiano con McKinsey passa attraverso il min… - ImolaOggi : ??Recovery, Draghi chiama McKinsey e scoppia la bufera. Il rapporto del governo italiano con McKinsey passa attraver… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery bufera

SassariNotizie.com

... contro il governo Draghi, che lascia basiti sulla consulenza del Mef a McKinsey per il... Principio di prudenza che il Pd, nel pieno di unainterna senza precedenti, non è riuscito a ...Il Pd nella. Il segretario Nicola Zingaretti ha annunciato le dimissioni con un post sui social. ' Lo ... È appena nato un nuovo Governo, abbiamo la campagna vaccinale in corso, ilplan. ...Milano, 8 mar. (Adnkronos) - Bufera social per un tweet dell'economista greco Yanis Varoufakis, ministro delle Finanze del primo Governo Tsipras nel ...Con una serie di interventi da parte di molti dirigenti il Pd si è lanciato in una polemica pretestuosa, contro il governo Draghi, che lascia basiti sulla consulenza del Mef a McKinsey per il Recovery ...