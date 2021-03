Razzismo, pensieri suicidi, lacrime: l’intervista a Meghan e Harry scatena un sisma e la casa reale pensa alla ritorsione (Di lunedì 8 marzo 2021) Ed il giorno dell’intervista alla fine è giunto. l’intervista rilasciata dai duchi di Sussex Meghan e Harry a Oprah Winfrey e trasmessa dalla Cbs sta scatenando il terremoto tanto atteso. Una intervista durata ben due ore per i quali la coppia non ha ricevuto alcun compenso (sebbene il giro di soldi legato a questa intervista è ben importante: k’esclusiva è stata venduta a 68 Paesi e per i diritti la Cbs ha sborsato almeno sei milioni di euro). Ma si è parlato anche di temi faceti, come il sesso del nascituro / della nascitura della coppia. Partiamo proprio da questo ultimo aspetto: sarà una bimba il prossimo figlio di Meghan Markle e di Harry. Per il resto, l’intervista con Oprah Winfrey è stata per ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 8 marzo 2021) Ed il giorno delfine è giunto.rilasciata dai duchi di Sussexa Oprah Winfrey e trasmessa dCbs stando il terremoto tanto atteso. Una intervista durata ben due ore per i quali la coppia non ha ricevuto alcun compenso (sebbene il giro di soldi legato a questa intervista è ben importante: k’esclusiva è stata venduta a 68 Paesi e per i diritti la Cbs ha sborsato almeno sei milioni di euro). Ma si è parlato anche di temi faceti, come il sesso del nascituro / della nascitura della coppia. Partiamo proprio da questo ultimo aspetto: sarà una bimba il prossimo figlio diMarkle e di. Per il resto,con Oprah Winfrey è stata per ...

