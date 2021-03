Raya e l'ultimo drago non sfonda al box office USA mentre riaprono i cinema a New York (Di lunedì 8 marzo 2021) mentre si celebra al riapertura dei cinema di New York City, il nuovo film Disney Raya e l'ultimo drago debutta incassando 8,6 milioni, ben lontano dalle cifre a cui Disney ci ha abituati. mentre l'America celebra la riapertura dei cinema a New York City, per il momento al 25% della capienza, il film Disney Raya e l'ultimo drago incassa meno del previsto al box office USA, segnando un incasso di 8,6 milioni in 2.045 sale, e una media per sala di 4.205 dollari. Qui la recensione dio Raya e l'ultimo drago, nuovo lungometraggio d'animazione targato Walt Disney Animation Studios diretto da Don Hall e Carlos López Estrada. ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 8 marzo 2021)si celebra al riapertura deidi NewCity, il nuovo film Disneye l'debutta incassando 8,6 milioni, ben lontano dalle cifre a cui Disney ci ha abituati.l'America celebra la riapertura deia NewCity, per il momento al 25% della capienza, il film Disneye l'incassa meno del previsto al boxUSA, segnando un incasso di 8,6 milioni in 2.045 sale, e una media per sala di 4.205 dollari. Qui la recensione dioe l', nuovo lungometraggio d'animazione targato Walt Disney Animation Studios diretto da Don Hall e Carlos López Estrada. ...

