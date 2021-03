Ranking Wta lunedì 8 marzo | best ranking Sabalenka | Giorgi prima italiana

Leggi su sportface

(Di lunedì 8 marzo 2021) IlWta aggiornato a2021. Nessun movimento tra le top 10, sebbene sia da considerare il ritorno al successo di Petra Kvitova, vittoriosa a Doha ai danni di Garbiñe Muguruza. Sempre in testa Ashleigh Barty, seppur non nel miglior momento della propria carriera, così come seconda Naomi Osaka, vittoriosa ai recenti Australian Open.per la bielorussa Aryna, attualmente ottava con 4820 punti, a quasi 200 in più della rivale canadese Bianca Andreescu. Camilasi conferma comeazzurra per, dopo i quarti di finale a Lione: ottantaduesima posizione e 970 punti. ILWTA AGGIORNATO A LUNEDI ...