Qvc Italia, oltre 56% delle donne ha detto sì a utilizzo digitale per migliorare impresa (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos/(LabItalia) – Qvc, il retailer multimediale dello shopping e dell’intrattenimento, tira le somme sull’impatto dell’emergenza sanitaria sull’imprenditoria al femminile e presenta, in occasione della festa della donna, una nuova ricerca condotta da Osservatorio Qvc, lo spazio dedicato alla ricerca e all’approfondimento, da cui emerge che in questo anno pandemico quasi il 43% delle Italiane alla guida di un’impresa ha fatto leva principalmente sulla resilienza. oltre il 56% delle intervistate ha dichiarato di avere intrapreso una o più azioni specifiche per migliorare o avviare l’utilizzo del digitale, portando il proprio business su piattaforme di e-commerce o sviluppando progetti di comunicazione online. Meno del ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos/(Lab) – Qvc, il retailer multimediale dello shopping e dell’intrattenimento, tira le somme sull’impatto dell’emergenza sanitaria sull’imprenditoria al femminile e presenta, in occasione della festa della donna, una nuova ricerca condotta da Osservatorio Qvc, lo spazio dedicato alla ricerca e all’approfondimento, da cui emerge che in questo anno pandemico quasi il 43%ne alla guida di un’ha fatto leva principalmente sulla resilienza.il 56%intervistate ha dichiarato di avere intrapreso una o più azioni specifiche pero avviare l’del, portando il proprio business su piattaforme di e-commerce o sviluppando progetti di comunicazione online. Meno del ...

Advertising

TV7Benevento : Qvc Italia, oltre 56% delle donne ha detto sì a utilizzo digitale per migliorare impresa... - StraNotizie : Qvc Italia, oltre 56% delle donne ha detto sì a utilizzo digitale per migliorare impresa - lifestyleblogit : Qvc Italia, oltre 56% delle donne ha detto sì a utilizzo digitale per migliorare impresa - - Adnkronos : #Qvc Italia, oltre 56% delle donne ha detto sì a utilizzo #digitale per migliorare impresa - ALiPYNE : @QVCITALIA @CuddlDuds QVC ITALIA ???? Martedì 2 Marzo 10am & 20pm- @qvcitalia Lo stile del relax con Cuddl Duds ?? ci… -