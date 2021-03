Purgatorio di Dante in Graphic Novel di Cristiano Zuccarini ed Ernesto Carbonetti (Di lunedì 8 marzo 2021) Di prossima uscita per Chiaredizioni l’opera “Purgatorio di Dante in Graphic Novel” dello sceneggiatore Cristiano Zuccarini e dell’illustratore Ernesto Carbonetti; un’importante occasione per celebrare il Sommo Poeta nell’anniversario dei settecento anni dalla sua morte. Il volume fa parte della “Dante Series”, che ha lo scopo di rendere fruibile la Divina Commedia ai giovani proponendola in una veste decisamente originale, grazie all’utilizzo di un linguaggio visuale accattivante. L’opera, sotto forma di fumetto, è stata riadattata per concentrarsi sui canti principali, quelli che vengono maggiormente studiati durante il percorso scolastico.Il Purgatorio è la seconda delle tre cantiche della Divina Commedia; è diviso ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 8 marzo 2021) Di prossima uscita per Chiaredizioni l’opera “diin” dello sceneggiatoree dell’illustratore; un’importante occasione per celebrare il Sommo Poeta nell’anniversario dei settecento anni dalla sua morte. Il volume fa parte della “Series”, che ha lo scopo di rendere fruibile la Divina Commedia ai giovani proponendola in una veste decisamente originale, grazie all’utilizzo di un linguaggio visuale accattivante. L’opera, sotto forma di fumetto, è stata riadattata per concentrarsi sui canti principali, quelli che vengono maggiormente studiati durante il percorso scolastico.Ilè la seconda delle tre cantiche della Divina Commedia; è diviso ...

