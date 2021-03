Protesi e articoli ortopedici in convenzione ai pazienti | la Finanza negli uffici dell’Asl e in una sanitaria

(Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ servita la denuncia di un medico in merito alla vendita in regime didiper far scattare l’inchiesta. Questa mattina agenti della Guardia didi Benevento hanno provveduto a perquisire le sedisannita in via Perasso e in via Mascellaro. Visitata anche un’azienda che produce e vende questo tipo di materiale nel Rione Libertà. Diverse le persone indagate alle quali sono stati notificati gli avvisi per la perquisizione: si tratta di funzionari, medici e responsabili dell’azienda. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

TV Sette Benevento

