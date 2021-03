Probabili formazioni Juventus-Porto | ritorno ottavi Champions League 2020 2021

(Di lunedì 8 marzo 2021) Ledi, match dideglidi finale di. Si gioca alle 21:00 di martedì 9 marzo nella cornice dell’Allianz Stadium con i bianconeri a caccia della rimonta contro ighesi dopo il 2-1 dell’andata. La rete di Chiesa allo scadere ha riaddrizzato leggermente le strada degli uomini di Pirlo ma servirà comunque una grande rimonta per passare il turno.– Si tenta il recupero di Chiellini e Arthur. Ma in difesa dovrebbero essere Bonucci e de Ligt i favorito. Out Danilo per squalifica con Alex Sandro pronto ad occupare il suo posto sulla fascia.– Spazio al 4-4-2 con Taremi e Marega ...

... VSPVVP Ultima : Gil Vicente - Porto 0 - 2, 06/03 Prossima : Juventus - Porto (UEFA Champions League ritorno ottavi), 09/03 Situazione attuale : 2° in LigaL'ultima sfida della ...... SSSVSV Ultima : Elche - Siviglia 2 - 1, 06/03 Prossima : Dortmund - Siviglia (UEFA Champions League ritorno ottavi), 09/03 Situazione attuale : 4° in LigaTutti i gol di Haaland ...Giornata di vigilia in casa Juventus, la squadra di Andrea Pirlo sarà di scena domani sera all'Allianz Stadium di Torino contro il Porto, gara di ritorno Le ultime di formazione in vista della sfida d ...La partita di andata si è giocata in settembre, con il fattore campo rispettato e vittoria interna col punteggio di 3-1. Guardando le ultime 10 partite tra i club, inclusa la finale di coppa dello sco ...