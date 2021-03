Primo accordo per la produzione dello Sputnik in Italia (Di lunedì 8 marzo 2021) AGI - Primo accordo per la produzione del vaccino Sputnik in Italia, e Primo di questo genere in Europa. Lo hanno firmato il fondo sovrano statale russo che detiene il brevetto del vaccino, il Russian Direct Investment Fund, e l'azienda farmaceutica italo-svizzera Adienne Pharma&Biotech, che produrrà il vaccino in due stabilimenti, in Lombardia e nel Centro Italia, e si dice pronta a fornire 10 milioni di dosi da luglio 2021 al gennaio 2022. Ad annunciarlo, la Camera di Commercio Italo-Russa, che spiega all'AGI come "una volta approvato il vaccino dall'Ema, le dosi prodotte saranno interamente distribuite sul territorio Italiano". "La partnership permetterà di avviare la produzione già dal mese di luglio 2021 - si legge in un ... Leggi su agi (Di lunedì 8 marzo 2021) AGI -per ladel vaccinoin, edi questo genere in Europa. Lo hanno firmato il fondo sovrano statale russo che detiene il brevetto del vaccino, il Russian Direct Investment Fund, e l'azienda farmaceutica italo-svizzera Adienne Pharma&Biotech, che produrrà il vaccino in due stabilimenti, in Lombardia e nel Centro, e si dice pronta a fornire 10 milioni di dosi da luglio 2021 al gennaio 2022. Ad annunciarlo, la Camera di Commercio Italo-Russa, che spiega all'AGI come "una volta approvato il vaccino dall'Ema, le dosi prodotte saranno interamente distribuite sul territoriono". "La partnership permetterà di avviare lagià dal mese di luglio 2021 - si legge in un ...

Advertising

sbonaccini : Sottoscritto accordo tra regioni e governo con i medici specializzandi: parteciperanno attivamente alla campagna di… - ilcirotano : Primo accordo per la produzione dello Sputnik in Italia - - sulsitodisimone : Primo accordo per la produzione dello Sputnik in Italia - Diego_Bruno80 : RT @Libero_official: L'#Italia ha siglato un accordo con la #Russia e a breve dovrebbe diventare il primo Paese europeo in grado di produrr… - gianny0162 : RT @fanpage: Vaccino #Sputnik, la produzione in Italia potrebbe partire già da luglio -