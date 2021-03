Primo accordo per la produzione del vaccino russo Sputnik in Italia (Di lunedì 8 marzo 2021) AGI - Primo accordo per la produzione del vaccino Sputnik in Italia, e Primo di questo genere in Europa. Lo hanno firmato il fondo sovrano statale russo che detiene il brevetto del vaccino, il Russian Direct Investment Fund, e l'azienda farmaceutica italo-svizzera Adienne Pharma&Biotech, che produrrà il vaccino in due stabilimenti, in Lombardia e nel Centro Italia, e si dice pronta a fornire 10 milioni di dosi da luglio 2021 al gennaio 2022. Ad annunciarlo, la Camera di Commercio Italo-Russa, che spiega all'AGI come "una volta approvato il vaccino dall'Ema, le dosi prodotte saranno interamente distribuite sul territorio Italiano". "La partnership permetterà di ... Leggi su agi (Di lunedì 8 marzo 2021) AGI -per ladelin, edi questo genere in Europa. Lo hanno firmato il fondo sovrano stataleche detiene il brevetto del, il Russian Direct Investment Fund, e l'azienda farmaceutica italo-svizzera Adienne Pharma&Biotech, che produrrà ilin due stabilimenti, in Lombardia e nel Centro, e si dice pronta a fornire 10 milioni di dosi da luglio 2021 al gennaio 2022. Ad annunciarlo, la Camera di Commercio Italo-Russa, che spiega all'AGI come "una volta approvato ildall'Ema, le dosi prodotte saranno interamente distribuite sul territoriono". "La partnership permetterà di ...

