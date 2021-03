Prevenzione e cure su misura per il cuore della donna (Di lunedì 8 marzo 2021) Gli studi scientifici dicono che per il gentil sesso ci vuole maggior attenzione, sia nella Prevenzione attraverso il controllo di specifici fattori di rischio che hanno un maggior peso nelle donne, sia nelle terapie, sia da parte della donna stessa che dai sanitari che la seguono. E soprattutto, se il medico indica cure necessarie per controllare i fattori di rischio, primi tra tutti ipertensione e colesterolo, occorre che la donna segua le prescrizioni, senza “saltare” i trattamenti magari per impegni di famiglia. Insomma, pensiamo al nostro cuore, prima di tutto con una vita sana e poi, sia prima che dopo un eventuale attacco cardiaco, assumendo i farmaci, magari sfruttando gli effetti di una polipillola che contiene principi attivi nei confronti di diversi fattori di rischio, per ... Leggi su dilei (Di lunedì 8 marzo 2021) Gli studi scientifici dicono che per il gentil sesso ci vuole maggior attenzione, sia nellaattraverso il controllo di specifici fattori di rischio che hanno un maggior peso nelle donne, sia nelle terapie, sia da partestessa che dai sanitari che la seguono. E soprattutto, se il medico indicanecessarie per controllare i fattori di rischio, primi tra tutti ipertensione e colesterolo, occorre che lasegua le prescrizioni, senza “saltare” i trattamenti magari per impegni di famiglia. Insomma, pensiamo al nostro, prima di tutto con una vita sana e poi, sia prima che dopo un eventuale attacco cardiaco, assumendo i farmaci, magari sfruttando gli effetti di una polipillola che contiene principi attivi nei confronti di diversi fattori di rischio, per ...

