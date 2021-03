Presidente Crotone | “Denunceremo gli autori degli insulti razzisti ad Ounas”

(Di lunedì 8 marzo 2021) Ildel, Gianni Vrenna, ha parlato in merito alla brutta vicenda di ieri sera, che ha visto protagonista, vittima di pesantisu Instagram (qui per leggere). Vrenna si è schierato apertamente con il giocatore, ammettendo la volontà di denunciare glidelle frasi incriminate. Queste le sue parole: “Adam è qui con noi solo da qualche settimana ma lo abbiamo accolto a braccia aperte, rimanendo affascinati dal suo talento. Lo abbiamo sempre fatto con chiunque, e chi è venuto asi è sempre portato dietro ricordi importanti: arrivati quasi bambini, ripartiti uomini. La nostra società è una famiglia e da sempre condanniamo gesti che ancora oggi fatichiamo a comprendere. Adam è un professionista, ma anche un ragazzo come ...

... Bologna, Torino,, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Benevento e Spezia ), puntando il dito anche ... In serata, è arrivata anche la risposta deldella Lega Serie A Paolo Dal Pino , che ha ...Ilha pubblicato un comunicato nel quale condanna fermamente l'accaduto: ' IlGianni Vrenna ha voluto fortemente stigmatizzare e condannare gli insulti ricevuti sui social da Adam ...Dopo gli insulti razzisti contro Ounas di ieri, il Crotone si è espresso con un comunicato ufficiale ... algerino e condannando ogni forma di razzismo. In particolare, il presidente Gianni Vrenna ha ...«Provo una sensazione meravigliosa, vincere oggettivamente è sempre bello. Sarei ipocrita se dicessi che non lo aspettavo dopo tanto tempo, ma sono felice soprattutto per ...