Premier | il Chelsea di Tuchel sa solo vincere | 2-0 all’Everton e quarto posto consolidato

(Di lunedì 8 marzo 2021) Ilha cambiato marcia dall’arrivo di Thomas, col tecnico tedesco sono arrivate 8 vittorie e 3 pareggi. Oggi i Blues hanno superato per 2-0 l’Everton di Ancelotti grazie all’autorete di Godfrey ed il rigore trasformato da Jorginho. Ila quota 50 punti, i Toffees seguono a quattro lunghezze. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

tuttosport : #Jorginho segna, #Ancelotti ko: #Chelsea batte #Everton 2-0 ?? - Fprime86 : RT @CorSport: #Jorginho punisce #Ancelotti: 2-0 #Chelsea sull' #Everton ?? - CorSport : #Jorginho punisce #Ancelotti: 2-0 #Chelsea sull' #Everton ?? - akille15 : Premier League, il Chelsea batte l’Everton: allungo in zona Champions. - frankneapolitan : #CHEEVE 2-0 #PremierLeague La vince Tuchel vs Ancelotti e allunga di 4 lunghezze ma con l’Everton con una gara in… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier Chelsea

LONDRA (Inghilterra) - Vince meritatamente ildi Thomas Tuchel a Stamford Brigde, rifilando un 2 - 0 secco all'Everton di Carlo Ancelotti , staccato adesso a quattro punti di distanza (rispettivamente 50 e 46), seppur con una partita in ...(agg Michela Colombo)EVERTON: I TESTA A TESTA Prima di dare la parola al campo per la diretta dellaLeagueEverton , atteso posticipo della 27giornata di campionato, ci pare ...Un autogol di Godfrey al 31' e una rete di Jorginho su rigore al 65' regalano al Chelsea di Tuchel la seconda vittoria consecutiva e anche il quarto posto ...Un autogol di Godfrey al 31' e una rete di Jorginho su rigore al 65' regalano al Chelsea di Tuchel la seconda vittoria consecutiva e anche il quarto posto consolidato in classifica a quota 50 punti. M ...