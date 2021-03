Preghiera della sera 8 Marzo 2021: “Questa sera ho scelto la vita” (Di lunedì 8 marzo 2021) “Questa sera ho scelto la vita”. Eleviamo la nostra Preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in Questa nostra giornata che giunge al termine. Con L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 8 marzo 2021) “hola”. Eleviamo la nostradi oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto innostra giornata che giunge al termine. Con L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Ultime Notizie dalla rete : Preghiera della Papa Francesco: "Il viaggio? È stato come uscire di prigione" E io ho detto che Quello che mi dà di decidere così, si occupi della gente. Ma dopo la preghiera e dopo la consapevolezza dei rischi. Dopo tutto". Leggi anche Il Papa in Iraq tra i cristiani che ...

8 marzo, il vescovo di Cassano: "Siate desiderose di libertà" ... e dedicare la giornata alla preghiera con le detenute. Una visita che il vescovo effettuate ... Accompagnato da una delegazione della Caritas Diocesana , il vescovo ha portato in dono delle mimose , ed ...

La preghiera della sera su Instagram Città della Spezia Oggi, 9 Marzo, è la festa della Madonna dei Miracoli: ecco la supplica per una grazia Nel 1510 la Madonna dei Miracoli appare ad un vecchio contadino, in veste di giovane dodicenne chiedendo un particolare digiuno ...

Papa Francesco: «Il viaggio? È stato come uscire di prigione» Il Pontefice di ritorno dall’Iraq: «Ho sentito il dovere di fare questo pellegrinaggio di fede e di penitenza, e di andare a trovare un grande, un saggio, un uomo di Dio» ...

