Potenza, arrestati due titolari della Casa Alloggio per anziani di Marsicovetere: accusati di omicidio colposo ed epidemia colposa (Di lunedì 8 marzo 2021) Un'operazione dei Nas di Potenza e dei Carabinieri di Viggiano ha portato, nella mattinata di lunedì, all'arresto di due persone nell'ambito dell'indagine 'Casa Covid', delegata dalla Procura della Repubblica di Potenza, nei confronti dei titolari della Casa Alloggio per anziani di Marsicovetere, in Basilicata, accusati di epidemia colposa e omicidio colposo ai danni di 22 anziani ospiti della struttura. I due, raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, sono anche ritenuti responsabili di circonvenzione di incapaci. I dettagli saranno forniti dal Procuratore Capo della ...

Ultime Notizie dalla rete : Potenza arrestati Arrestati due titolari di Rsa per la morte di 22 anziani Due soci titolari di una casa alloggio per anziani di Marsicovetere, in provincia di Potenza, sono stati arrestati con le accuse di epidemia colposa e omicidio colposo in danno di 22 anziani e circonvenzione di incapaci. Gli arresti sono stati eseguiti dai Carabinieri del Nas di ...

Potenza, epidemia di Covid e omicidio nella casa alloggio per anziani: arrestati i due titolari Potenza , epidemia di Covid e omicidio nella casa alloggio per anziani : arrestati i due titolari dell'ospizio di Marsicovetere (Potenza). Con le accuse di epidemia colposa e omicidio colposo in danno di 22 anziani e circonvenzione di incapaci, infatti, i carabinieri del ...

Potenza, 22 morti in una Rsa: due arresti per epidemia colposa e omicidio La Repubblica Epidemia colposa, due arresti dopo 22 morti in una casa di riposo E da qui a una indagine, condotta dai Carabinieri del NAS di Potenza e della compagnia di Viggiano, il passato è stato piuttosto rapido. Le indagini degli investigatori hanno evidenziato una serie di ...

Indagine “Casa Covid”, epidemia e omicidio colposi. Arrestati 2 titolari di una casa di riposo a Marsicovetere I due sono ritenuti responsabili di epidemia colposa e omicidio colposo ai danni di 22 anziani e circonvenzione di incapaci. I dettagli saranno forniti dal Procuratore Capo della Procura della Repubbl ...

Due soci titolari di una casa alloggio per anziani di Marsicovetere, in provincia di Potenza, sono stati arrestati con le accuse di epidemia colposa e omicidio colposo in danno di 22 anziani e circonvenzione di incapaci. Gli arresti sono stati eseguiti dai Carabinieri del Nas di Potenza.