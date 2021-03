Pordenone | perquisita azienda cinese di droni | avrebbe violato l' embargo con l' Iran

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pordenone perquisita

... a San Quirino (), operante nel campo della componentistica per aerei, elicotteri e droni. ... La societàsu disposizione della Procura, fondata da imprenditori friulani, dal 2018 è ...L'ipotesi di reato è quella legata alla vendita di prodotti "dual use" in Iran, vietata dagli embarghi nei confronti della Repubblica islamica. La Guardia di Finanza diha effettuato una perquisizione di un'azienda a San Quirino attiva nel campo della componentistica per aerei, elicotteri e droni. Stando a quanto riferito da Tgcom24, le Fiamme gialle ...La società era stata fondata da imprenditori friulani. Poi sarebbero subentrati nuovi amministratori che risiedono in Cina ...(ANSA) – PORDENONE, 08 MAR – La Guardia di finanza di Pordenone ha perquisito un’azienda insediata nella zona della Comina, a San Quirino (Pordenone), operante nel campo della componentistica per aere ...