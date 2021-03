Pontecagnano | un nuovo Parco Verdiana?

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 8 marzo 2021) di Michelangelo Russo Su internet, cliccando sulla voce Spineta Apartments, appare il rendering del complesso in costruzione dei palazzoni che stanno sorgendo sulle rive del Picentino, lato. L’annuncio è graficamente suggestivo e modernamente pubblicizzato. Sotto la ricostruzione digitale del complesso, un annuncio con un orologio in movimento segna le ore che distaccano ancora la presentazione in forma ufficiale del colossale progetto. Un po’, insomma, come si fa con l’annuncio dei grandi eventi in televisione, creando artatamente la suspense per i grandi eventi. In attesa di gioire per un Natale che arriverà tra nove giorni esatti (quasi una novena dell’Avvento), ci si può crogiolare nella gioia della vista di un grande grattapone di cemento quale dovrebbe essere il nascituro. Il gusto estetico è un po’ quello nazional popolare del celebre Serpentone ...