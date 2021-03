Pomigliano | riapre il Centro antiviolenza Artemisia | “Onoriamo le donne supportandole ogni giorno”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Da assessore alle Politiche Sociali ho voluto fortemente la riapertura del” del Comune did’Arco”. Queste le parole di Salvatore Esposito, assessore dicon delega alle Politiche Sociali e Lavoro. Levanno rispettateed il loro valore ricordatosecondo, non solo l’8 Marzo. Ilva in questa direzione, è un faro di legalità che ha come obiettivi principali la presa in carico della famiglia maltrattata ed il sostegno e la tutela della donna. “In un periodo in cui le violenze domestiche sono aumentate e la pandemia ha accentuato casi di maltrattamenti ai ...