Piemonte zona rossa, Icardi: “Molto probabile” (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Piemonte in zona rossa dalla prossima settimana. Per ora è solo un’ipotesi, ma per l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte Luigi Icardi “Molto probabile” visto l’aumento dei contagi nelle ultime settimane. Come ha spiegato questa mattina in un’intervista a Radio Veronica “ Ci avviciniamo ai 250 positivi ogni 100 mila abitanti, che è la soglia che fa scattare la zona rossa. Questa contagiosità Molto elevata della variante inglese sta facendo aumentare in modo Molto significativo i contagi. Domani sera avremo tutti i dati e mercoledì mattina potremo già dare una proiezione, ma è probabile”. Facendo una conta Icardi ha precisato che in ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 8 marzo 2021) Ilindalla prossima settimana. Per ora è solo un’ipotesi, ma per l’assessore alla Sanità della RegioneLuigi” visto l’aumento dei contagi nelle ultime settimane. Come ha spiegato questa mattina in un’intervista a Radio Veronica “ Ci avviciniamo ai 250 positivi ogni 100 mila abitanti, che è la soglia che fa scattare la. Questa contagiositàelevata della variante inglese sta facendo aumentare in modosignificativo i contagi. Domani sera avremo tutti i dati e mercoledì mattina potremo già dare una proiezione, ma è”. Facendo una contaha precisato che in ...

