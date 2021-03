Piemonte zona rossa, Gallo (Pd): “A questo nuovo stop rispondiamo con vaccinazione di massa” (Di lunedì 8 marzo 2021) Il capogruppo del Pd in Regione Piemonte, Raffaele Gallo, commenta il probabile passaggio del Piemonte in zona rossa da settimana prossima, anticipato questa mattina dall’assessore alla sanità Lugi Icardi . “I dati degli ultimi giorni ci avevano preannunciato questa notizia che rappresenta per i cittadini Piemontesi un’ulteriore richiesta di sacrifici per contrastare la contagiosità del Covid-19. Utilizziamo queste limitazioni con un piano vaccinale efficace, efficiente e rapido, mettendo in campo tutte le forze necessarie senza indugio” afferma Gallo. “Molte scuole sono chiuse a partire da oggi – prosegue Gallo – e la didattica a distanza insieme all’assenza di rapporti sociali si ripercuoteranno sui nostri ragazzi con effetti psicologici ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 8 marzo 2021) Il capogruppo del Pd in Regione, Raffaele, commenta il probabile passaggio delinda settimana prossima, anticipato questa mattina dall’assessore alla sanità Lugi Icardi . “I dati degli ultimi giorni ci avevano preannunciato questa notizia che rappresenta per i cittadinisi un’ulteriore richiesta di sacrifici per contrastare la contagiosità del Covid-19. Utilizziamo queste limitazioni con un piano vaccinale efficace, efficiente e rapido, mettendo in campo tutte le forze necessarie senza indugio” afferma. “Molte scuole sono chiuse a partire da oggi – prosegue– e la didattica a distanza insieme all’assenza di rapporti sociali si ripercuoteranno sui nostri ragazzi con effetti psicologici ...

