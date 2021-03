Petizione on line: “Se la scuola non è una priorità, quale futuro per i nostri figli?” (Di lunedì 8 marzo 2021) Una Petizione on line è stata lancia nella mattina di lunedì 8 marzo dal comitato genitori dell’Istituto Comprensivo Gabriele Camozzi di Bergamo. La lettera verrà inviata alla Regione Lombardia è stata discussa nella sera di domenica 7 marzo ad un incontro del Comitato. Gentili assessori Fabrizio Sala e Alessandra Locatelli,Ci abbiamo provato. Ci stiamo ancora provando. Siamo tutti consapevoli che essere genitori sia un impegno duro. Ma non siamo ancora in grado di conciliare l’impegno che dobbiamo garantire sul nostro lavoro e l’essere genitori nello stesso momento. In 12 ore dall’ordinanza di Regione Lombardia ci avete chiesto di affrontare le conseguenze della chiusura delle scuole, incuranti delle ricadute che questo avrebbe avuto su di noi, sulle nostre famiglie, sul nostro lavoro, sui nostri figli e sulla cura ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 8 marzo 2021) Unaonè stata lancia nella mattina di lunedì 8 marzo dal comitato genitori dell’Istituto Comprensivo Gabriele Camozzi di Bergamo. La lettera verrà inviata alla Regione Lombardia è stata discussa nella sera di domenica 7 marzo ad un incontro del Comitato. Gentili assessori Fabrizio Sala e Alessandra Locatelli,Ci abbiamo provato. Ci stiamo ancora provando. Siamo tutti consapevoli che essere genitori sia un impegno duro. Ma non siamo ancora in grado di conciliare l’impegno che dobbiamo garantire sul nostro lavoro e l’essere genitori nello stesso momento. In 12 ore dall’ordinanza di Regione Lombardia ci avete chiesto di affrontare le conseguenze della chiusura delle scuole, incuranti delle ricadute che questo avrebbe avuto su di noi, sulle nostre famiglie, sul nostro lavoro, suie sulla cura ...

davocearispetto : uno psicologo; asserisce che i genitori omosessuali avrebbero una maggiore propensione a compiere atti di pedofilia… - defencelessxfe : RT @stylesxtaste: petizione per fine line con un’orchestra ai grammy #si - stylesxtaste : petizione per fine line con un’orchestra ai grammy #si - Marmus4 : @ilriformista @nabu65 @PieroSansonetti Bravi continuate così! Per favore lanciate una petizione on line al Presiden… - ChloeVogel10 : RT @Nicole____01: facciamo una petizione per far cantare ad Harry 'Fine Line' ai Grammy, vi prego. #GRAMMYs #HarryStyles -