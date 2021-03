Perché il coronavirus che causa Covid-19 è più contagioso di quello della Sars? (Di lunedì 8 marzo 2021) (foto: Cdc/Api/Gamma-Rapho via Getty Images)Il mondo dei coronavirus oggi è un po’ più noto rispetto anche a solo qualche anno fa, a causa della drammatica circostanza della pandemia di Covid-19. Il Sars-Cov-2, causa di Covid, è molto meno è fortunatamente molto meno letale dei virus responsabili di Sars e Mers, tuttavia l’infezione risulta molto più contagiosa. Oggi un gruppo di ricerca dell’università dell’Arkansas negli Stati Uniti ha identificato una delle ragioni per cui il virus causa di Covid-19 è molto più trasmissibile di quello responsabile della Sars. La chiave è nella proteina spike, con cui i virus penetrano nella cellula dell’ospite. I ... Leggi su wired (Di lunedì 8 marzo 2021) (foto: Cdc/Api/Gamma-Rapho via Getty Images)Il mondo deioggi è un po’ più noto rispetto anche a solo qualche anno fa, adrammatica circostanzapandemia di-19. Il-Cov-2,di, è molto meno è fortunatamente molto meno letale dei virus responsabili die Mers, tuttavia l’infezione risulta molto più contagiosa. Oggi un gruppo di ricerca dell’università dell’Arkansas negli Stati Uniti ha identificato una delle ragioni per cui il virusdi-19 è molto più trasmissibile diresponsabile. La chiave è nella proteina spike, con cui i virus penetrano nella cellula dell’ospite. I ...

repubblica : La parlamentare europea che inchioda Von Der Leyen: 'Perché l'UE si è inchinata a Big Pharma?' - borghi_claudio : @rosaroccaforte @MattSDPell @EduardoNagetto @FmMosca Io per capire cosa sta succedendo non guardo mai i dati dei po… - dolores20943592 : RT @Teresat73540673: - 22Uboot : RT @piersar62: Tar sconfessa il ministro Speranza, ed apre le porte ad un approfondimento giudiziario nei suoi confronti che prima o poi sa… - BabbaiFabry : RT @ErmannoKilgore: Cazzo c’entra #Dimaio con le chiusure? Non si capisce perché non è intervenuto sui finanziamenti all’editoria e sul cas… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché coronavirus Nel Veneto arancione scuole sorvegliate speciali. E rischiano la chiusura Senza più ristoranti né bar, perché qualsiasi consumazione ora sarà solo per asporto. Vado nel locale, ordino, porto via. Ecco il Veneto in tempo di coronavirus, in quella che ancora non si sa se è ...

Il passaporto vaccinale? Inutile e discriminatorio Non sappiamo ancora quanto i vaccini saranno utili alla salute individuale e pubblica, perché gli ... I coronavirus mutano molto velocemente per loro natura, più dei virus influenzali. Se esiste una ...

Roberto Speranza: «Covid, l’impatto delle varianti chiede misure rigorose. Dalla crisi nasca un nuovo partito» Corriere della Sera Senza più ristoranti né bar,qualsiasi consumazione ora sarà solo per asporto. Vado nel locale, ordino, porto via. Ecco il Veneto in tempo di, in quella che ancora non si sa se è ...Non sappiamo ancora quanto i vaccini saranno utili alla salute individuale e pubblica,gli ... Imutano molto velocemente per loro natura, più dei virus influenzali. Se esiste una ...