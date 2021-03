Perché è ora che il ministro per l’Innovazione tecnologica sieda al Cisr

Leggi su formiche

(Di lunedì 8 marzo 2021) Se guardata attraverso la lente della sicurezza nazionale, la pandemia ha agito su più piani, abbattendosi sulle economie, condizionando sviluppi geopolitici e relazioni internazionali, aggravando vulnerabilità strutturali e tensioni sociali, inasprendo la competizione, specie per il dominio tecnologico, e accrescendo gli spazi per manovre ostili e tentativi d’ingerenza di diversa matrice e portata. Quanto appena citato è il punto di situazione sul 2020 che il nostro Comparto Intelligence (formato da Dis, Aisi e Aise) ha offerto anche quest’anno al Parlamento – e a tutti i cittadini italiani – attraverso la propria Relazione sulla Politica dell’Informazione per la Sicurezza. Un anno senz’altro difficile quello appena trascorso, in cui l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha posto, da un lato sfide inedite a tutela della nostra sicurezza e dell’economia, dall’altro l’accelerazione ...