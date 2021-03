Per Sky il Napoli di Gattuso è così scarso che basta una vittoria sul Bologna per glorificarlo (Di lunedì 8 marzo 2021) Oggi i più incalliti teledipendenti si danno di gomito ammiccando, fuori ai bar in zona rossa. Non possono abbracciarsi per evidenti disposizioni sanitarie, ma recitano a memoria i monologhi di Piccinini, Bergomi, e Del Piero dal Club di Caressa, il Sanremo a lento rilascio di noialtri pallonari. Ebbri del primo quarto d’ora di commenti post-partita, inaugurato dalla frase del padrone di casa: “ma non gliene avranno dette troppe a Rino?”. E poi, via così: “Lorenzo Insigne è stato il man of the match e il trascinatore. Non è un caso, è tutta la stagione che sta facendo vedere cosa voglia dire portare la fascia da capitano. E’ la sua migliore stagione in assoluto” “Grande vittoria del Napoli” “Sì a Rino ne hanno dette troppe, perché in fondo continua a vincere” “Ora il clima attorno a Gattuso non è piacevole, ma regge, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 marzo 2021) Oggi i più incalliti teledipendenti si danno di gomito ammiccando, fuori ai bar in zona rossa. Non possono abbracciarsi per evidenti disposizioni sanitarie, ma recitano a memoria i monologhi di Piccinini, Bergomi, e Del Piero dal Club di Caressa, il Sanremo a lento rilascio di noialtri pallonari. Ebbri del primo quarto d’ora di commenti post-partita, inaugurato dalla frase del padrone di casa: “ma non gliene avranno dette troppe a Rino?”. E poi, via: “Lorenzo Insigne è stato il man of the match e il trascinatore. Non è un caso, è tutta la stagione che sta facendo vedere cosa voglia dire portare la fascia da capitano. E’ la sua migliore stagione in assoluto” “Grandedel” “Sì a Rino ne hanno dette troppe, perché in fondo continua a vincere” “Ora il clima attorno anon è piacevole, ma regge, ...

