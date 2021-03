Per l’8 marzo Vanity Fair lancia «La Geografia delle donne» (Di lunedì 8 marzo 2021) In Italia, solo il 4% delle strade di città e Comuni sono intitolate a personaggi femminili che per la maggior parte sono madonne, sante e martiri. E le artiste? Le scienziate? Le scrittrici? Dove sono le grandi voci femminili? Leggi su vanityfair (Di lunedì 8 marzo 2021) In Italia, solo il 4% delle strade di città e Comuni sono intitolate a personaggi femminili che per la maggior parte sono madonne, sante e martiri. E le artiste? Le scienziate? Le scrittrici? Dove sono le grandi voci femminili?

