Per i vaccinati sì agli incontri in casa senza mascherina. Le linee guida Usa (Di lunedì 8 marzo 2021) Gli americani vaccinati potranno incontrarsi in casa senza obbligo di mascherina. Questa è una delle linee guida comunicate oggi dal Centro per il controllo delle malattie - massima autorità sanitaria a livello federale - per le persone che hanno completato l’iter di vaccinazione. Questo vuol dire che, come riportato ad esempio dal New York Times, i nonni vaccinati potranno vedersi senza mascherina con figli e nipoti ancora non immuni. Più che una regola, si tratta di un consiglio formulato in avvertimenti che lascia spazio a modifiche non appena saranno disponibili nuovi dati, in quanto non è esclusa la possibilità che individui completamente vaccinati possano sviluppare il virus in modo asintomatico e diffonderlo, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 marzo 2021) Gli americanipotranno incontrarsi inobbligo di. Questa è una dellecomunicate oggi dal Centro per il controllo delle malattie - massima autorità sanitaria a livello federale - per le persone che hanno completato l’iter di vaccinazione. Questo vuol dire che, come riportato ad esempio dal New York Times, i nonnipotranno vedersicon figli e nipoti ancora non immuni. Più che una regola, si tratta di un consiglio formulato in avvertimenti che lascia spazio a modifiche non appena saranno disponibili nuovi dati, in quanto non è esclusa la possibilità che individui completamentepossano sviluppare il virus in modo asintomatico e diffonderlo, ...

