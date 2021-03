Pensione anticipata e pensione precoci, la guida 2021 e le precisazioni per lasciare il lavoro (Di lunedì 8 marzo 2021) Da pochi giorni è scaduta la data utile per poter presentare domanda di pensionamento da precoce con la quota 41. Il primo marzo è scaduto questo termine che però è determinante solo per avere accesso alla misura senza correre il rischio di ritrovarsi fuori dalle dotazioni previste. La quota 41 è una misura di pensionamento anticipato alternativa alle pensioni anticipate ordinarie. Si tratta di due misure che non hanno vincoli di età e che permettono l'uscita una volta maturata la giusta e prescritta anzianità contributiva. Due misure che come struttura si somigliano ma che hanno una sostanziale differenza in termini di requisiti di accesso, con la pensione anticipata destinata alla generalità dei lavoratori dipendenti e con la quota 41 destinata a precoci e a una platea ben definita di soggetti. La ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 8 marzo 2021) Da pochi giorni è scaduta la data utile per poter presentare domanda di pensionamento da precoce con la quota 41. Il primo marzo è scaduto questo termine che però è determinante solo per avere accesso alla misura senza correre il rischio di ritrovarsi fuori dalle dotazioni previste. La quota 41 è una misura di pensionamento anticipato alternativa alle pensioni anticipate ordinarie. Si tratta di due misure che non hanno vincoli di età e che permettono l'uscita una volta maturata la giusta e prescritta anzianità contributiva. Due misure che come struttura si somigliano ma che hanno una sostanziale differenza in termini di requisiti di accesso, con ladestinata alla generalità dei lavoratori dipendenti e con la quota 41 destinata ae a una platea ben definita di soggetti. La ...

Advertising

laVoceAL : Come accedere alla pensione anticipata? Lo spiega il Patronato Acli #laVoce - Andrea66264377 : @Agricolturabio1 @Alberto28075665 O per togliere Lei dai piedi,con la pensione anticipata! - Mapurequi : @IostoconTarabas Ma avere a che fare con quella famiglia è un lavoro usurante di per sé. Andrei con questi… - santecchi : RT @antonellatorto9: Pensione di vecchiaia anticipata a 51 anni anziché 67 con 15 anni di contributi contro i 20 ordinari. Leggi l'articolo… - Indigo__Moon__ : @kateperplessa Non siamo più quelle di un tempo D= ormai la vecchiaia avanza e non ce la facciamo più! Meritiamo un… -